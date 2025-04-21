QuotazioniSezioni
Valute / MNSB
Tornare a Azioni

MNSB: MainStreet Bancshares Inc

21.55 USD 0.46 (2.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MNSB ha avuto una variazione del 2.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.94 e ad un massimo di 21.88.

Segui le dinamiche di MainStreet Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNSB News

Intervallo Giornaliero
20.94 21.88
Intervallo Annuale
15.00 22.98
Chiusura Precedente
21.09
Apertura
21.13
Bid
21.55
Ask
21.85
Minimo
20.94
Massimo
21.88
Volume
275
Variazione giornaliera
2.18%
Variazione Mensile
-4.52%
Variazione Semestrale
28.89%
Variazione Annuale
16.80%
21 settembre, domenica