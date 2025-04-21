Valute / MNSB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MNSB: MainStreet Bancshares Inc
21.55 USD 0.46 (2.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNSB ha avuto una variazione del 2.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.94 e ad un massimo di 21.88.
Segui le dinamiche di MainStreet Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNSB News
- MainStreet Bank (MNSB) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Here's Why Momentum in MainStreet Bank (MNSB) Should Keep going
- MainStreet Bancshares announces executive agreement and preferred dividend
- MainStreet Bancshares Q2 2025 slides: Profitability surges as NIM expands
- Here's What Could Help MainStreet Bank (MNSB) Maintain Its Recent Price Strength
- Earnings call transcript: Mainstreet Bank Q2 2025 beats EPS forecasts
- MainStreet Bancshares announces $0.10 dividend for common shareholders
- MainStreet Bank (MNSB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Mainstreet Bank earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- MainStreet Bank promotes Alex Vari to chief financial officer
- MainStreet Bancshares, Inc. (MNSB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MainStreet Bancshares, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MNSB)
Intervallo Giornaliero
20.94 21.88
Intervallo Annuale
15.00 22.98
- Chiusura Precedente
- 21.09
- Apertura
- 21.13
- Bid
- 21.55
- Ask
- 21.85
- Minimo
- 20.94
- Massimo
- 21.88
- Volume
- 275
- Variazione giornaliera
- 2.18%
- Variazione Mensile
- -4.52%
- Variazione Semestrale
- 28.89%
- Variazione Annuale
- 16.80%
21 settembre, domenica