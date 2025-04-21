통화 / MNSB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MNSB: MainStreet Bancshares Inc
21.55 USD 0.46 (2.18%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MNSB 환율이 오늘 2.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.94이고 고가는 21.88이었습니다.
MainStreet Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNSB News
- MainStreet Bank (MNSB) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Here's Why Momentum in MainStreet Bank (MNSB) Should Keep going
- MainStreet Bancshares announces executive agreement and preferred dividend
- MainStreet Bancshares Q2 2025 slides: Profitability surges as NIM expands
- Here's What Could Help MainStreet Bank (MNSB) Maintain Its Recent Price Strength
- Earnings call transcript: Mainstreet Bank Q2 2025 beats EPS forecasts
- MainStreet Bancshares announces $0.10 dividend for common shareholders
- MainStreet Bank (MNSB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Mainstreet Bank earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- MainStreet Bank promotes Alex Vari to chief financial officer
- MainStreet Bancshares, Inc. (MNSB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MainStreet Bancshares, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MNSB)
일일 변동 비율
20.94 21.88
년간 변동
15.00 22.98
- 이전 종가
- 21.09
- 시가
- 21.13
- Bid
- 21.55
- Ask
- 21.85
- 저가
- 20.94
- 고가
- 21.88
- 볼륨
- 275
- 일일 변동
- 2.18%
- 월 변동
- -4.52%
- 6개월 변동
- 28.89%
- 년간 변동율
- 16.80%
20 9월, 토요일