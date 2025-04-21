Währungen / MNSB
MNSB: MainStreet Bancshares Inc
20.99 USD 0.10 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNSB hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.94 bis zu einem Hoch von 21.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die MainStreet Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.94 21.13
Jahresspanne
15.00 22.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.09
- Eröffnung
- 21.13
- Bid
- 20.99
- Ask
- 21.29
- Tief
- 20.94
- Hoch
- 21.13
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- -7.00%
- 6-Monatsänderung
- 25.54%
- Jahresänderung
- 13.77%
