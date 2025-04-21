KurseKategorien
Währungen / MNSB
Zurück zum Aktien

MNSB: MainStreet Bancshares Inc

20.99 USD 0.10 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNSB hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.94 bis zu einem Hoch von 21.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die MainStreet Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNSB News

Tagesspanne
20.94 21.13
Jahresspanne
15.00 22.98
Vorheriger Schlusskurs
21.09
Eröffnung
21.13
Bid
20.99
Ask
21.29
Tief
20.94
Hoch
21.13
Volumen
42
Tagesänderung
-0.47%
Monatsänderung
-7.00%
6-Monatsänderung
25.54%
Jahresänderung
13.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K