CotaçõesSeções
Moedas / LEO
Voltar para Ações

LEO: BNY Mellon Strategic Municipals Inc

6.29 USD 0.03 (0.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LEO para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.27 e o mais alto foi 6.31.

Veja a dinâmica do par de moedas BNY Mellon Strategic Municipals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LEO Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LEO hoje?

Hoje BNY Mellon Strategic Municipals Inc (LEO) está avaliado em 6.29. O instrumento é negociado dentro de 6.27 - 6.31, o fechamento de ontem foi 6.26, e o volume de negociação atingiu 130. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LEO em tempo real.

As ações de BNY Mellon Strategic Municipals Inc pagam dividendos?

Atualmente BNY Mellon Strategic Municipals Inc está avaliado em 6.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.63% e USD. Monitore os movimentos de LEO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LEO?

Você pode comprar ações de BNY Mellon Strategic Municipals Inc (LEO) pelo preço atual 6.29. Ordens geralmente são executadas perto de 6.29 ou 6.59, enquanto 130 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LEO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LEO?

Investir em BNY Mellon Strategic Municipals Inc envolve considerar a faixa anual 5.55 - 6.49 e o preço atual 6.29. Muitos comparam 0.48% e 6.61% antes de enviar ordens em 6.29 ou 6.59. Estude as mudanças diárias de preço de LEO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC.?

O maior preço de BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. (LEO) no último ano foi 6.49. As ações oscilaram bastante dentro de 5.55 - 6.49, e a comparação com 6.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BNY Mellon Strategic Municipals Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC.?

O menor preço de BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. (LEO) no ano foi 5.55. A comparação com o preço atual 6.29 e 5.55 - 6.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LEO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LEO?

No passado BNY Mellon Strategic Municipals Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.26 e -0.63% após os eventos corporativos.

Faixa diária
6.27 6.31
Faixa anual
5.55 6.49
Fechamento anterior
6.26
Open
6.29
Bid
6.29
Ask
6.59
Low
6.27
High
6.31
Volume
130
Mudança diária
0.48%
Mudança mensal
0.48%
Mudança de 6 meses
6.61%
Mudança anual
-0.63%
14 outubro, terça-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
ALL
Relatório Mensal da IEA sobre o Mercado de Petróleo
Atu.
Projeç.
Prév.
12:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:20
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
19:25
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.