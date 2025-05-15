CotationsSections
LEO: BNY Mellon Strategic Municipals Inc

6.29 USD 0.03 (0.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LEO a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.27 et à un maximum de 6.31.

Suivez la dynamique BNY Mellon Strategic Municipals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action LEO aujourd'hui ?

L'action BNY Mellon Strategic Municipals Inc est cotée à 6.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.27 - 6.31, a clôturé hier à 6.26 et son volume d'échange a atteint 130. Le graphique en temps réel du cours de LEO présente ces mises à jour.

L'action BNY Mellon Strategic Municipals Inc verse-t-elle des dividendes ?

BNY Mellon Strategic Municipals Inc est actuellement valorisé à 6.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LEO.

Comment acheter des actions LEO ?

Vous pouvez acheter des actions BNY Mellon Strategic Municipals Inc au cours actuel de 6.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.29 ou de 6.59, le 130 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LEO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action LEO ?

Investir dans BNY Mellon Strategic Municipals Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.55 - 6.49 et le prix actuel 6.29. Beaucoup comparent 0.48% et 6.61% avant de passer des ordres à 6.29 ou 6.59. Consultez le graphique du cours de LEO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. ?

Le cours le plus élevé de BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. l'année dernière était 6.49. Au cours de 5.55 - 6.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BNY Mellon Strategic Municipals Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. ?

Le cours le plus bas de BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. (LEO) sur l'année a été 5.55. Sa comparaison avec 6.29 et 5.55 - 6.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LEO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action LEO a-t-elle été divisée ?

BNY Mellon Strategic Municipals Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.26 et -0.63% après les opérations sur titres.

Range quotidien
6.27 6.31
Range Annuel
5.55 6.49
Clôture Précédente
6.26
Ouverture
6.29
Bid
6.29
Ask
6.59
Plus Bas
6.27
Plus Haut
6.31
Volume
130
Changement quotidien
0.48%
Changement Mensuel
0.48%
Changement à 6 Mois
6.61%
Changement Annuel
-0.63%
