LEO: BNY Mellon Strategic Municipals Inc
LEO fiyatı bugün 0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.27 ve Yüksek fiyatı olarak 6.31 aralığında işlem gördü.
BNY Mellon Strategic Municipals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LEO haberleri
Sıkça sorulan sorular
LEO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün BNY Mellon Strategic Municipals Inc hisse senedi 6.29 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 6.27 - 6.31 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 130 değerine ulaştı. LEO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
BNY Mellon Strategic Municipals Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?
BNY Mellon Strategic Municipals Inc hisse senedi şu anda 6.29 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.63% ve USD değerlerini izler. LEO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
LEO hisse senedi nasıl alınır?
BNY Mellon Strategic Municipals Inc hisselerini şu anki 6.29 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 6.29 ve Ask 6.59 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 130 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LEO fiyat hareketlerini takip edin.
LEO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
BNY Mellon Strategic Municipals Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 5.55 - 6.49 ve mevcut fiyatı 6.29 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 6.29 veya Ask 6.59 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.48% ve 6 aylık değişim oranı 6.61% değerlerini karşılaştırır. LEO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. hisse senedi yıllık olarak 6.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 5.55 - 6.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BNY Mellon Strategic Municipals Inc performansını takip edin.
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. (LEO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 5.55 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 6.29 ve hareket ettiği yıllık aralık 5.55 - 6.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LEO fiyat hareketlerini izleyin.
LEO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
BNY Mellon Strategic Municipals Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 6.26 ve yıllık değişim oranı -0.63% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 6.26
- Açılış
- 6.29
- Satış
- 6.29
- Alış
- 6.59
- Düşük
- 6.27
- Yüksek
- 6.31
- Hacim
- 130
- Günlük değişim
- 0.48%
- Aylık değişim
- 0.48%
- 6 aylık değişim
- 6.61%
- Yıllık değişim
- -0.63%
