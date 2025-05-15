LEO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün BNY Mellon Strategic Municipals Inc hisse senedi 6.29 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 6.27 - 6.31 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 130 değerine ulaştı. LEO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

BNY Mellon Strategic Municipals Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? BNY Mellon Strategic Municipals Inc hisse senedi şu anda 6.29 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.63% ve USD değerlerini izler. LEO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LEO hisse senedi nasıl alınır? BNY Mellon Strategic Municipals Inc hisselerini şu anki 6.29 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 6.29 ve Ask 6.59 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 130 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LEO fiyat hareketlerini takip edin.

LEO hisse senedine nasıl yatırım yapılır? BNY Mellon Strategic Municipals Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 5.55 - 6.49 ve mevcut fiyatı 6.29 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 6.29 veya Ask 6.59 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.48% ve 6 aylık değişim oranı 6.61% değerlerini karşılaştırır. LEO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. hisse senedi yıllık olarak 6.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 5.55 - 6.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BNY Mellon Strategic Municipals Inc performansını takip edin.

BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. (LEO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 5.55 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 6.29 ve hareket ettiği yıllık aralık 5.55 - 6.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LEO fiyat hareketlerini izleyin.