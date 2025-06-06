Moedas / LADR
LADR: Ladder Capital Corp Class A
11.30 USD 0.02 (0.18%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LADR para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.27 e o mais alto foi 11.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Ladder Capital Corp Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.27 11.39
Faixa anual
9.68 12.10
- Fechamento anterior
- 11.32
- Open
- 11.38
- Bid
- 11.30
- Ask
- 11.60
- Low
- 11.27
- High
- 11.39
- Volume
- 291
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- -2.08%
- Mudança de 6 meses
- -0.26%
- Mudança anual
- -2.25%
