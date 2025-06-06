KurseKategorien
LADR
LADR: Ladder Capital Corp Class A

11.38 USD 0.06 (0.53%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LADR hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.27 bis zu einem Hoch von 11.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ladder Capital Corp Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LADR News

Tagesspanne
11.27 11.39
Jahresspanne
9.68 12.10
Vorheriger Schlusskurs
11.32
Eröffnung
11.38
Bid
11.38
Ask
11.68
Tief
11.27
Hoch
11.39
Volumen
1.056 K
Tagesänderung
0.53%
Monatsänderung
-1.39%
6-Monatsänderung
0.44%
Jahresänderung
-1.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K