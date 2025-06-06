Währungen / LADR
LADR: Ladder Capital Corp Class A
11.38 USD 0.06 (0.53%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LADR hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.27 bis zu einem Hoch von 11.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ladder Capital Corp Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LADR News
- Ladder Capital kündigt Dividende von 0,23 US-Dollar für Q3 2025 an
- Ladder Capital declares $0.23 dividend for third quarter 2025
- JMP reiterates Market Outperform rating on Ladder Capital stock
- Blackstone Mortgage Trust: Stay On The Sidelines (NYSE:BXMT)
- Ladder Capital: 8% Yield, 100% Coverage, BV Stability (NYSE:LADR)
- Ladder Capital Stock: Strategic Portfolio Pivot (NYSE:LADR)
- Ladder Capital director Alexander sells $1m in stock
- ARI vs. LADR: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Ladder Capital Corp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LADR)
- Ladder Capital (LADR) Q2 2025 Earnings Transcript
- Ladder Capital (LADR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ladder Capital Q2 2025 slides: Investment grade rating achieved amid portfolio shift
- Ladder Capital A earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Blackstone Mortgage Trust: Buying Net Lease Properties Will Make It Stronger (NYSE:BXMT)
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Ladder Announces Pricing of $500 Million Senior Notes Offering
- Ares Commercial Real Estate: Fear-Based Pricing Creates Opportunity (Upgrade) (NYSE:ACRE)
- Ladder Capital outlook revised to positive at S&P on reduced leverage
- The Inflation That Wasn't
- Ladder Capital Corp Announces Second Quarter 2025 Dividend to Holders of Class A Common Stock
- Ladder Capital Stock: High Yield, Low Leverage – A REIT Navigating CRE Headwinds
- Model Portfolio For Income, June 2025
- ladder capital corp re-elects directors and ratifies auditor appointment
Tagesspanne
11.27 11.39
Jahresspanne
9.68 12.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.32
- Eröffnung
- 11.38
- Bid
- 11.38
- Ask
- 11.68
- Tief
- 11.27
- Hoch
- 11.39
- Volumen
- 1.056 K
- Tagesänderung
- 0.53%
- Monatsänderung
- -1.39%
- 6-Monatsänderung
- 0.44%
- Jahresänderung
- -1.56%
