LADR: Ladder Capital Corp Class A
11.38 USD 0.06 (0.53%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LADRの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり11.27の安値と11.39の高値で取引されました。
Ladder Capital Corp Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
11.27 11.39
1年のレンジ
9.68 12.10
- 以前の終値
- 11.32
- 始値
- 11.38
- 買値
- 11.38
- 買値
- 11.68
- 安値
- 11.27
- 高値
- 11.39
- 出来高
- 1.056 K
- 1日の変化
- 0.53%
- 1ヶ月の変化
- -1.39%
- 6ヶ月の変化
- 0.44%
- 1年の変化
- -1.56%
