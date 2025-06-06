Валюты / LADR
LADR: Ladder Capital Corp Class A
11.39 USD 0.09 (0.78%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LADR за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.37, а максимальная — 11.51.
Следите за динамикой Ladder Capital Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.37 11.51
Годовой диапазон
9.68 12.10
- Предыдущее закрытие
- 11.48
- Open
- 11.48
- Bid
- 11.39
- Ask
- 11.69
- Low
- 11.37
- High
- 11.51
- Объем
- 2.261 K
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- -1.30%
- 6-месячное изменение
- 0.53%
- Годовое изменение
- -1.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.