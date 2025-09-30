- Visão do mercado
KIDZW: Classover Holdings, Inc.
A taxa do KIDZW para hoje mudou para 1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0900 e o mais alto foi 0.1000.
Veja a dinâmica do par de moedas Classover Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KIDZW hoje?
Hoje Classover Holdings, Inc. (KIDZW) está avaliado em 0.0900. O instrumento é negociado dentro de 1.24%, o fechamento de ontem foi 0.0889, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KIDZW em tempo real.
As ações de Classover Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Classover Holdings, Inc. está avaliado em 0.0900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -55.00% e USD. Monitore os movimentos de KIDZW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KIDZW?
Você pode comprar ações de Classover Holdings, Inc. (KIDZW) pelo preço atual 0.0900. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0900 ou 0.0930, enquanto 3 e -10.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KIDZW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KIDZW?
Investir em Classover Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0200 - 0.4200 e o preço atual 0.0900. Muitos comparam -9.91% e -55.00% antes de enviar ordens em 0.0900 ou 0.0930. Estude as mudanças diárias de preço de KIDZW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Classover Holdings, Inc.?
O maior preço de Classover Holdings, Inc. (KIDZW) no último ano foi 0.4200. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0200 - 0.4200, e a comparação com 0.0889 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Classover Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Classover Holdings, Inc.?
O menor preço de Classover Holdings, Inc. (KIDZW) no ano foi 0.0200. A comparação com o preço atual 0.0900 e 0.0200 - 0.4200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KIDZW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KIDZW?
No passado Classover Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0889 e -55.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0889
- Open
- 0.1000
- Bid
- 0.0900
- Ask
- 0.0930
- Low
- 0.0900
- High
- 0.1000
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 1.24%
- Mudança mensal
- -9.91%
- Mudança de 6 meses
- -55.00%
- Mudança anual
- -55.00%
