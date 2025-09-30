- Aperçu
KIDZW: Classover Holdings, Inc.
Le taux de change de KIDZW a changé de 1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0900 et à un maximum de 0.1000.
Suivez la dynamique Classover Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KIDZW aujourd'hui ?
L'action Classover Holdings, Inc. est cotée à 0.0900 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.24%, a clôturé hier à 0.0889 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de KIDZW présente ces mises à jour.
L'action Classover Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Classover Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 0.0900. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -55.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KIDZW.
Comment acheter des actions KIDZW ?
Vous pouvez acheter des actions Classover Holdings, Inc. au cours actuel de 0.0900. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0900 ou de 0.0930, le 3 et le -10.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KIDZW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KIDZW ?
Investir dans Classover Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0200 - 0.4200 et le prix actuel 0.0900. Beaucoup comparent -9.91% et -55.00% avant de passer des ordres à 0.0900 ou 0.0930. Consultez le graphique du cours de KIDZW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Classover Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Classover Holdings, Inc. l'année dernière était 0.4200. Au cours de 0.0200 - 0.4200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0889 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Classover Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Classover Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Classover Holdings, Inc. (KIDZW) sur l'année a été 0.0200. Sa comparaison avec 0.0900 et 0.0200 - 0.4200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KIDZW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KIDZW a-t-elle été divisée ?
Classover Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0889 et -55.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0889
- Ouverture
- 0.1000
- Bid
- 0.0900
- Ask
- 0.0930
- Plus Bas
- 0.0900
- Plus Haut
- 0.1000
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 1.24%
- Changement Mensuel
- -9.91%
- Changement à 6 Mois
- -55.00%
- Changement Annuel
- -55.00%
