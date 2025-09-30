- Übersicht
KIDZW: Classover Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von KIDZW hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0900 bis zu einem Hoch von 0.1000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Classover Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KIDZW heute?
Die Aktie von Classover Holdings, Inc. (KIDZW) notiert heute bei 0.0900. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0889 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von KIDZW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KIDZW Dividenden?
Classover Holdings, Inc. wird derzeit mit 0.0900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -55.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KIDZW zu verfolgen.
Wie kaufe ich KIDZW-Aktien?
Sie können Aktien von Classover Holdings, Inc. (KIDZW) zum aktuellen Kurs von 0.0900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0900 oder 0.0930 platziert, während 3 und -10.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KIDZW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KIDZW-Aktien?
Bei einer Investition in Classover Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0200 - 0.4200 und der aktuelle Kurs 0.0900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -9.91% und -55.00%, bevor sie Orders zu 0.0900 oder 0.0930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KIDZW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Classover Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Classover Holdings, Inc. (KIDZW) im vergangenen Jahr lag bei 0.4200. Innerhalb von 0.0200 - 0.4200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0889 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Classover Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Classover Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Classover Holdings, Inc. (KIDZW) im Laufe des Jahres betrug 0.0200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0900 und der Spanne 0.0200 - 0.4200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KIDZW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KIDZW statt?
Classover Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0889 und -55.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0889
- Eröffnung
- 0.1000
- Bid
- 0.0900
- Ask
- 0.0930
- Tief
- 0.0900
- Hoch
- 0.1000
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 1.24%
- Monatsänderung
- -9.91%
- 6-Monatsänderung
- -55.00%
- Jahresänderung
- -55.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4