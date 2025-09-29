- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KIDZW: Classover Holdings, Inc.
Курс KIDZW за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0900, а максимальная — 0.1000.
Следите за динамикой Classover Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KIDZW сегодня?
Classover Holdings, Inc. (KIDZW) сегодня оценивается на уровне 0.0900. Инструмент торгуется в пределах 1.24%, вчерашнее закрытие составило 0.0889, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KIDZW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Classover Holdings, Inc.?
Classover Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -55.00% и USD. Отслеживайте движения KIDZW на графике в реальном времени.
Как купить акции KIDZW?
Вы можете купить акции Classover Holdings, Inc. (KIDZW) по текущей цене 0.0900. Ордера обычно размещаются около 0.0900 или 0.0930, тогда как 3 и -10.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KIDZW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KIDZW?
Инвестирование в Classover Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0200 - 0.4200 и текущей цены 0.0900. Многие сравнивают -9.91% и -55.00% перед размещением ордеров на 0.0900 или 0.0930. Изучайте ежедневные изменения цены KIDZW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Classover Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Classover Holdings, Inc. (KIDZW) за последний год составила 0.4200. Акции заметно колебались в пределах 0.0200 - 0.4200, сравнение с 0.0889 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Classover Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Classover Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Classover Holdings, Inc. (KIDZW) за год составила 0.0200. Сравнение с текущими 0.0900 и 0.0200 - 0.4200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KIDZW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KIDZW?
В прошлом Classover Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0889 и -55.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0889
- Open
- 0.1000
- Bid
- 0.0900
- Ask
- 0.0930
- Low
- 0.0900
- High
- 0.1000
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.24%
- Месячное изменение
- -9.91%
- 6-месячное изменение
- -55.00%
- Годовое изменение
- -55.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%