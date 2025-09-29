КотировкиРазделы
Валюты / KIDZW
Назад в Рынок акций США

KIDZW: Classover Holdings, Inc.

0.0900 USD 0.0011 (1.24%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KIDZW за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0900, а максимальная — 0.1000.

Следите за динамикой Classover Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KIDZW сегодня?

Classover Holdings, Inc. (KIDZW) сегодня оценивается на уровне 0.0900. Инструмент торгуется в пределах 1.24%, вчерашнее закрытие составило 0.0889, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KIDZW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Classover Holdings, Inc.?

Classover Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -55.00% и USD. Отслеживайте движения KIDZW на графике в реальном времени.

Как купить акции KIDZW?

Вы можете купить акции Classover Holdings, Inc. (KIDZW) по текущей цене 0.0900. Ордера обычно размещаются около 0.0900 или 0.0930, тогда как 3 и -10.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KIDZW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KIDZW?

Инвестирование в Classover Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0200 - 0.4200 и текущей цены 0.0900. Многие сравнивают -9.91% и -55.00% перед размещением ордеров на 0.0900 или 0.0930. Изучайте ежедневные изменения цены KIDZW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Classover Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Classover Holdings, Inc. (KIDZW) за последний год составила 0.4200. Акции заметно колебались в пределах 0.0200 - 0.4200, сравнение с 0.0889 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Classover Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Classover Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Classover Holdings, Inc. (KIDZW) за год составила 0.0200. Сравнение с текущими 0.0900 и 0.0200 - 0.4200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KIDZW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KIDZW?

В прошлом Classover Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0889 и -55.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0900 0.1000
Годовой диапазон
0.0200 0.4200
Предыдущее закрытие
0.0889
Open
0.1000
Bid
0.0900
Ask
0.0930
Low
0.0900
High
0.1000
Объем
3
Дневное изменение
1.24%
Месячное изменение
-9.91%
6-месячное изменение
-55.00%
Годовое изменение
-55.00%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.