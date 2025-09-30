- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KIDZW: Classover Holdings, Inc.
Il tasso di cambio KIDZW ha avuto una variazione del 1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0900 e ad un massimo di 0.1000.
Segui le dinamiche di Classover Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KIDZW oggi?
Oggi le azioni Classover Holdings, Inc. sono prezzate a 0.0900. Viene scambiato all'interno di 1.24%, la chiusura di ieri è stata 0.0889 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KIDZW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Classover Holdings, Inc. pagano dividendi?
Classover Holdings, Inc. è attualmente valutato a 0.0900. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -55.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KIDZW.
Come acquistare azioni KIDZW?
Puoi acquistare azioni Classover Holdings, Inc. al prezzo attuale di 0.0900. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0900 o 0.0930, mentre 3 e -10.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KIDZW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KIDZW?
Investire in Classover Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0200 - 0.4200 e il prezzo attuale 0.0900. Molti confrontano -9.91% e -55.00% prima di effettuare ordini su 0.0900 o 0.0930. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KIDZW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Classover Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Classover Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.4200. All'interno di 0.0200 - 0.4200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0889 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Classover Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Classover Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Classover Holdings, Inc. (KIDZW) nel corso dell'anno è stato 0.0200. Confrontandolo con gli attuali 0.0900 e 0.0200 - 0.4200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KIDZW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KIDZW?
Classover Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0889 e -55.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.0889
- Apertura
- 0.1000
- Bid
- 0.0900
- Ask
- 0.0930
- Minimo
- 0.0900
- Massimo
- 0.1000
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 1.24%
- Variazione Mensile
- -9.91%
- Variazione Semestrale
- -55.00%
- Variazione Annuale
- -55.00%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4