JPM-PD: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
A taxa do JPM-PD para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.00 e o mais alto foi 25.09.
Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JPM-PD hoje?
Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) está avaliado em 25.06. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 25.01, e o volume de negociação atingiu 254. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PD em tempo real.
As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?
Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 25.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.13% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JPM-PD?
Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) pelo preço atual 25.06. Ordens geralmente são executadas perto de 25.06 ou 25.36, enquanto 254 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JPM-PD?
Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 23.82 - 25.37 e o preço atual 25.06. Muitos comparam 0.32% e 3.13% antes de enviar ordens em 25.06 ou 25.36. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) no último ano foi 25.37. As ações oscilaram bastante dentro de 23.82 - 25.37, e a comparação com 25.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) no ano foi 23.82. A comparação com o preço atual 25.06 e 23.82 - 25.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PD?
No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.01 e 3.13% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.01
- Open
- 25.07
- Bid
- 25.06
- Ask
- 25.36
- Low
- 25.00
- High
- 25.09
- Volume
- 254
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- 3.13%
- Mudança anual
- 3.13%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4