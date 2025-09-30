CotaçõesSeções
Moedas / JPM-PD
Voltar para Ações

JPM-PD: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

25.06 USD 0.05 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JPM-PD para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.00 e o mais alto foi 25.09.

Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JPM-PD hoje?

Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) está avaliado em 25.06. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 25.01, e o volume de negociação atingiu 254. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PD em tempo real.

As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?

Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 25.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.13% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JPM-PD?

Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) pelo preço atual 25.06. Ordens geralmente são executadas perto de 25.06 ou 25.36, enquanto 254 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JPM-PD?

Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 23.82 - 25.37 e o preço atual 25.06. Muitos comparam 0.32% e 3.13% antes de enviar ordens em 25.06 ou 25.36. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?

O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) no último ano foi 25.37. As ações oscilaram bastante dentro de 23.82 - 25.37, e a comparação com 25.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?

O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) no ano foi 23.82. A comparação com o preço atual 25.06 e 23.82 - 25.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PD?

No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.01 e 3.13% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.00 25.09
Faixa anual
23.82 25.37
Fechamento anterior
25.01
Open
25.07
Bid
25.06
Ask
25.36
Low
25.00
High
25.09
Volume
254
Mudança diária
0.20%
Mudança mensal
0.32%
Mudança de 6 meses
3.13%
Mudança anual
3.13%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4