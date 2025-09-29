- 概要
JPM-PD: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
JPM-PDの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり25.00の安値と25.09の高値で取引されました。
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
JPM-PD株の現在の価格は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日25.06です。0.20%内で取引され、前日の終値は25.01、取引量は254に達しました。JPM-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は25.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.13%やUSDにも注目します。JPM-PDの動きはライブチャートで確認できます。
JPM-PD株を買う方法は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在25.06で購入可能です。注文は通常25.06または25.36付近で行われ、254や-0.04%が市場の動きを示します。JPM-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
JPM-PD株に投資する方法は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅23.82 - 25.37と現在の25.06を考慮します。注文は多くの場合25.06や25.36で行われる前に、0.32%や3.13%と比較されます。JPM-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株の最高値は？
JPMORGAN CHASE & COの過去1年の最高値は25.37でした。23.82 - 25.37内で株価は大きく変動し、25.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株の最低値は？
JPMORGAN CHASE & CO(JPM-PD)の年間最安値は23.82でした。現在の25.06や23.82 - 25.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPM-PDの動きはライブチャートで確認できます。
JPM-PDの株式分割はいつ行われましたか？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.01、3.13%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.01
- 始値
- 25.07
- 買値
- 25.06
- 買値
- 25.36
- 安値
- 25.00
- 高値
- 25.09
- 出来高
- 254
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- 0.32%
- 6ヶ月の変化
- 3.13%
- 1年の変化
- 3.13%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
