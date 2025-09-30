- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
JPM-PD: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Der Wechselkurs von JPM-PD hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.00 bis zu einem Hoch von 25.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JPM-PD heute?
Die Aktie von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) notiert heute bei 25.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.01 und das Handelsvolumen erreichte 254. Das Live-Chart von JPM-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JPM-PD Dividenden?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 25.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPM-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich JPM-PD-Aktien?
Sie können Aktien von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) zum aktuellen Kurs von 25.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.06 oder 25.36 platziert, während 254 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPM-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JPM-PD-Aktien?
Bei einer Investition in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 23.82 - 25.37 und der aktuelle Kurs 25.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 3.13%, bevor sie Orders zu 25.06 oder 25.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPM-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?
Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) im vergangenen Jahr lag bei 25.37. Innerhalb von 23.82 - 25.37 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?
Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) im Laufe des Jahres betrug 23.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.06 und der Spanne 23.82 - 25.37 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPM-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JPM-PD statt?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.01 und 3.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.01
- Eröffnung
- 25.07
- Bid
- 25.06
- Ask
- 25.36
- Tief
- 25.00
- Hoch
- 25.09
- Volumen
- 254
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 3.13%
- Jahresänderung
- 3.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4