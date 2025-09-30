KurseKategorien
JPM-PD: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

25.06 USD 0.05 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JPM-PD hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.00 bis zu einem Hoch von 25.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JPM-PD heute?

Die Aktie von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) notiert heute bei 25.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.01 und das Handelsvolumen erreichte 254. Das Live-Chart von JPM-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JPM-PD Dividenden?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 25.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPM-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich JPM-PD-Aktien?

Sie können Aktien von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) zum aktuellen Kurs von 25.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.06 oder 25.36 platziert, während 254 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPM-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JPM-PD-Aktien?

Bei einer Investition in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 23.82 - 25.37 und der aktuelle Kurs 25.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 3.13%, bevor sie Orders zu 25.06 oder 25.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPM-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) im vergangenen Jahr lag bei 25.37. Innerhalb von 23.82 - 25.37 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) im Laufe des Jahres betrug 23.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.06 und der Spanne 23.82 - 25.37 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPM-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JPM-PD statt?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.01 und 3.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.00 25.09
Jahresspanne
23.82 25.37
Vorheriger Schlusskurs
25.01
Eröffnung
25.07
Bid
25.06
Ask
25.36
Tief
25.00
Hoch
25.09
Volumen
254
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
0.32%
6-Monatsänderung
3.13%
Jahresänderung
3.13%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4