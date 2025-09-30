- Panoramica
JPM-PD: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Il tasso di cambio JPM-PD ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.00 e ad un massimo di 25.09.
Segui le dinamiche di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni JPM-PD oggi?
Oggi le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 25.06. Viene scambiato all'interno di 0.20%, la chiusura di ieri è stata 25.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 254. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JPM-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 25.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JPM-PD.
Come acquistare azioni JPM-PD?
Puoi acquistare azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 25.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.06 o 25.36, mentre 254 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JPM-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni JPM-PD?
Investire in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 23.82 - 25.37 e il prezzo attuale 25.06. Molti confrontano 0.32% e 3.13% prima di effettuare ordini su 25.06 o 25.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JPM-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?
Il prezzo massimo di JPMORGAN CHASE & CO nell'ultimo anno è stato 25.37. All'interno di 23.82 - 25.37, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?
Il prezzo più basso di JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) nel corso dell'anno è stato 23.82. Confrontandolo con gli attuali 25.06 e 23.82 - 25.37 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JPM-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JPM-PD?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.01 e 3.13%.
- Chiusura Precedente
- 25.01
- Apertura
- 25.07
- Bid
- 25.06
- Ask
- 25.36
- Minimo
- 25.00
- Massimo
- 25.09
- Volume
- 254
- Variazione giornaliera
- 0.20%
- Variazione Mensile
- 0.32%
- Variazione Semestrale
- 3.13%
- Variazione Annuale
- 3.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4