JPM-PD: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

25.06 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JPM-PD за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.00, а максимальная — 25.09.

Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPM-PD сегодня?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) сегодня оценивается на уровне 25.06. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.01, а торговый объем достиг 254. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 25.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.13% и USD. Отслеживайте движения JPM-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции JPM-PD?

Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) по текущей цене 25.06. Ордера обычно размещаются около 25.06 или 25.36, тогда как 254 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPM-PD?

Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 23.82 - 25.37 и текущей цены 25.06. Многие сравнивают 0.32% и 3.13% перед размещением ордеров на 25.06 или 25.36. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) за последний год составила 25.37. Акции заметно колебались в пределах 23.82 - 25.37, сравнение с 25.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) за год составила 23.82. Сравнение с текущими 25.06 и 23.82 - 25.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPM-PD?

В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.01 и 3.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.00 25.09
Годовой диапазон
23.82 25.37
Предыдущее закрытие
25.01
Open
25.07
Bid
25.06
Ask
25.36
Low
25.00
High
25.09
Объем
254
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
3.13%
Годовое изменение
3.13%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.