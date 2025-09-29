- Обзор рынка
JPM-PD: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Курс JPM-PD за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.00, а максимальная — 25.09.
Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPM-PD сегодня?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) сегодня оценивается на уровне 25.06. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.01, а торговый объем достиг 254. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 25.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.13% и USD. Отслеживайте движения JPM-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции JPM-PD?
Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PD) по текущей цене 25.06. Ордера обычно размещаются около 25.06 или 25.36, тогда как 254 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPM-PD?
Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 23.82 - 25.37 и текущей цены 25.06. Многие сравнивают 0.32% и 3.13% перед размещением ордеров на 25.06 или 25.36. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) за последний год составила 25.37. Акции заметно колебались в пределах 23.82 - 25.37, сравнение с 25.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PD) за год составила 23.82. Сравнение с текущими 25.06 и 23.82 - 25.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPM-PD?
В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.01 и 3.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.01
- Open
- 25.07
- Bid
- 25.06
- Ask
- 25.36
- Low
- 25.00
- High
- 25.09
- Объем
- 254
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- 3.13%
- Годовое изменение
- 3.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%