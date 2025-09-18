Moedas / ISBA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ISBA: ISABELLA BANK CORPORATION
33.98 USD 1.25 (3.82%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ISBA para hoje mudou para 3.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.22 e o mais alto foi 34.50.
Veja a dinâmica do par de moedas ISABELLA BANK CORPORATION. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
32.22 34.50
Faixa anual
24.68 44.99
- Fechamento anterior
- 32.73
- Open
- 32.25
- Bid
- 33.98
- Ask
- 34.28
- Low
- 32.22
- High
- 34.50
- Volume
- 30
- Mudança diária
- 3.82%
- Mudança mensal
- 6.19%
- Mudança de 6 meses
- 24.70%
- Mudança anual
- 24.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh