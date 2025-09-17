Валюты / ISBA
ISBA: ISABELLA BANK CORPORATION
32.74 USD 0.51 (1.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ISBA за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.50, а максимальная — 32.78.
Следите за динамикой ISABELLA BANK CORPORATION. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
32.50 32.78
Годовой диапазон
24.68 44.99
- Предыдущее закрытие
- 33.25
- Open
- 32.50
- Bid
- 32.74
- Ask
- 33.04
- Low
- 32.50
- High
- 32.78
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -1.53%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- 20.15%
- Годовое изменение
- 20.15%
