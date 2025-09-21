Valute / ISBA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ISBA: ISABELLA BANK CORPORATION
35.04 USD 0.74 (2.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ISBA ha avuto una variazione del 2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.50 e ad un massimo di 35.04.
Segui le dinamiche di ISABELLA BANK CORPORATION. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
33.50 35.04
Intervallo Annuale
24.68 44.99
- Chiusura Precedente
- 34.30
- Apertura
- 33.50
- Bid
- 35.04
- Ask
- 35.34
- Minimo
- 33.50
- Massimo
- 35.04
- Volume
- 66
- Variazione giornaliera
- 2.16%
- Variazione Mensile
- 9.50%
- Variazione Semestrale
- 28.59%
- Variazione Annuale
- 28.59%
21 settembre, domenica