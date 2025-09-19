クォートセクション
通貨 / ISBA
ISBA: ISABELLA BANK CORPORATION

34.30 USD 1.57 (4.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ISBAの今日の為替レートは、4.80%変化しました。日中、通貨は1あたり32.22の安値と34.99の高値で取引されました。

ISABELLA BANK CORPORATIONダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
32.22 34.99
1年のレンジ
24.68 44.99
以前の終値
32.73
始値
32.25
買値
34.30
買値
34.60
安値
32.22
高値
34.99
出来高
52
1日の変化
4.80%
1ヶ月の変化
7.19%
6ヶ月の変化
25.87%
1年の変化
25.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K