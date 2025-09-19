Währungen / ISBA
ISBA: ISABELLA BANK CORPORATION
34.30 USD 1.57 (4.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ISBA hat sich für heute um 4.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.22 bis zu einem Hoch von 34.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die ISABELLA BANK CORPORATION-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
32.22 34.99
Jahresspanne
24.68 44.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.73
- Eröffnung
- 32.25
- Bid
- 34.30
- Ask
- 34.60
- Tief
- 32.22
- Hoch
- 34.99
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- 4.80%
- Monatsänderung
- 7.19%
- 6-Monatsänderung
- 25.87%
- Jahresänderung
- 25.87%
