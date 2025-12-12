- Visão do mercado
IPCX: Inflection Point Acquisition Corp. III
A taxa do IPCX para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.1000 e o mais alto foi 10.1100.
Veja a dinâmica do par de moedas Inflection Point Acquisition Corp. III. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IPCX hoje?
Hoje Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) está avaliado em 10.1100. O instrumento é negociado dentro de 10.1000 - 10.1100, o fechamento de ontem foi 10.1400, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IPCX em tempo real.
As ações de Inflection Point Acquisition Corp. III pagam dividendos?
Atualmente Inflection Point Acquisition Corp. III está avaliado em 10.1100. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.84% e USD. Monitore os movimentos de IPCX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IPCX?
Você pode comprar ações de Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) pelo preço atual 10.1100. Ordens geralmente são executadas perto de 10.1100 ou 10.1130, enquanto 12 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IPCX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IPCX?
Investir em Inflection Point Acquisition Corp. III envolve considerar a faixa anual 10.0500 - 10.3500 e o preço atual 10.1100. Muitos comparam 0.10% e -0.88% antes de enviar ordens em 10.1100 ou 10.1130. Estude as mudanças diárias de preço de IPCX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Inflection Point Acquisition Corp. III?
O maior preço de Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) no último ano foi 10.3500. As ações oscilaram bastante dentro de 10.0500 - 10.3500, e a comparação com 10.1400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Inflection Point Acquisition Corp. III no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Inflection Point Acquisition Corp. III?
O menor preço de Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) no ano foi 10.0500. A comparação com o preço atual 10.1100 e 10.0500 - 10.3500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IPCX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IPCX?
No passado Inflection Point Acquisition Corp. III passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1400 e -1.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.1400
- Open
- 10.1000
- Bid
- 10.1100
- Ask
- 10.1130
- Low
- 10.1000
- High
- 10.1100
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- 0.10%
- Mudança de 6 meses
- -0.88%
- Mudança anual
- -1.84%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.