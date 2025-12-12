- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IPCX: Inflection Point Acquisition Corp. III
Il tasso di cambio IPCX ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.1000 e ad un massimo di 10.1100.
Segui le dinamiche di Inflection Point Acquisition Corp. III. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IPCX oggi?
Oggi le azioni Inflection Point Acquisition Corp. III sono prezzate a 10.1100. Viene scambiato all'interno di 10.1000 - 10.1100, la chiusura di ieri è stata 10.1400 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IPCX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Inflection Point Acquisition Corp. III pagano dividendi?
Inflection Point Acquisition Corp. III è attualmente valutato a 10.1100. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IPCX.
Come acquistare azioni IPCX?
Puoi acquistare azioni Inflection Point Acquisition Corp. III al prezzo attuale di 10.1100. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.1100 o 10.1130, mentre 12 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IPCX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IPCX?
Investire in Inflection Point Acquisition Corp. III implica considerare l'intervallo annuale 10.0500 - 10.3500 e il prezzo attuale 10.1100. Molti confrontano 0.10% e -0.88% prima di effettuare ordini su 10.1100 o 10.1130. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IPCX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Inflection Point Acquisition Corp. III?
Il prezzo massimo di Inflection Point Acquisition Corp. III nell'ultimo anno è stato 10.3500. All'interno di 10.0500 - 10.3500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Inflection Point Acquisition Corp. III utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Inflection Point Acquisition Corp. III?
Il prezzo più basso di Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) nel corso dell'anno è stato 10.0500. Confrontandolo con gli attuali 10.1100 e 10.0500 - 10.3500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IPCX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IPCX?
Inflection Point Acquisition Corp. III ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1400 e -1.84%.
- Chiusura Precedente
- 10.1400
- Apertura
- 10.1000
- Bid
- 10.1100
- Ask
- 10.1130
- Minimo
- 10.1000
- Massimo
- 10.1100
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -0.30%
- Variazione Mensile
- 0.10%
- Variazione Semestrale
- -0.88%
- Variazione Annuale
- -1.84%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev