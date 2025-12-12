- Обзор рынка
IPCX: Inflection Point Acquisition Corp. III
Курс IPCX за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0900, а максимальная — 10.1100.
Следите за динамикой Inflection Point Acquisition Corp. III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IPCX сегодня?
Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) сегодня оценивается на уровне 10.1100. Инструмент торгуется в пределах 10.0900 - 10.1100, вчерашнее закрытие составило 10.1400, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IPCX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Inflection Point Acquisition Corp. III?
Inflection Point Acquisition Corp. III в настоящее время оценивается в 10.1100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.84% и USD. Отслеживайте движения IPCX на графике в реальном времени.
Как купить акции IPCX?
Вы можете купить акции Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) по текущей цене 10.1100. Ордера обычно размещаются около 10.1100 или 10.1130, тогда как 33 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IPCX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IPCX?
Инвестирование в Inflection Point Acquisition Corp. III предполагает учет годового диапазона 10.0500 - 10.3500 и текущей цены 10.1100. Многие сравнивают 0.10% и -0.88% перед размещением ордеров на 10.1100 или 10.1130. Изучайте ежедневные изменения цены IPCX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Inflection Point Acquisition Corp. III?
Самая высокая цена Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) за последний год составила 10.3500. Акции заметно колебались в пределах 10.0500 - 10.3500, сравнение с 10.1400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Inflection Point Acquisition Corp. III на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Inflection Point Acquisition Corp. III?
Самая низкая цена Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) за год составила 10.0500. Сравнение с текущими 10.1100 и 10.0500 - 10.3500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IPCX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IPCX?
В прошлом Inflection Point Acquisition Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1400 и -1.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.1400
- Open
- 10.0900
- Bid
- 10.1100
- Ask
- 10.1130
- Low
- 10.0900
- High
- 10.1100
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -0.88%
- Годовое изменение
- -1.84%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.