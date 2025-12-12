- Aperçu
IPCX: Inflection Point Acquisition Corp. III
Le taux de change de IPCX a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0900 et à un maximum de 10.1100.
Suivez la dynamique Inflection Point Acquisition Corp. III. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IPCX aujourd'hui ?
L'action Inflection Point Acquisition Corp. III est cotée à 10.1100 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0900 - 10.1100, a clôturé hier à 10.1400 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de IPCX présente ces mises à jour.
L'action Inflection Point Acquisition Corp. III verse-t-elle des dividendes ?
Inflection Point Acquisition Corp. III est actuellement valorisé à 10.1100. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IPCX.
Comment acheter des actions IPCX ?
Vous pouvez acheter des actions Inflection Point Acquisition Corp. III au cours actuel de 10.1100. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.1100 ou de 10.1130, le 33 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IPCX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IPCX ?
Investir dans Inflection Point Acquisition Corp. III implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0500 - 10.3500 et le prix actuel 10.1100. Beaucoup comparent 0.10% et -0.88% avant de passer des ordres à 10.1100 ou 10.1130. Consultez le graphique du cours de IPCX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Inflection Point Acquisition Corp. III ?
Le cours le plus élevé de Inflection Point Acquisition Corp. III l'année dernière était 10.3500. Au cours de 10.0500 - 10.3500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Inflection Point Acquisition Corp. III sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Inflection Point Acquisition Corp. III ?
Le cours le plus bas de Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) sur l'année a été 10.0500. Sa comparaison avec 10.1100 et 10.0500 - 10.3500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IPCX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IPCX a-t-elle été divisée ?
Inflection Point Acquisition Corp. III a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1400 et -1.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.1400
- Ouverture
- 10.0900
- Bid
- 10.1100
- Ask
- 10.1130
- Plus Bas
- 10.0900
- Plus Haut
- 10.1100
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- -0.30%
- Changement Mensuel
- 0.10%
- Changement à 6 Mois
- -0.88%
- Changement Annuel
- -1.84%
