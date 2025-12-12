- Übersicht
IPCX: Inflection Point Acquisition Corp. III
Der Wechselkurs von IPCX hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.1000 bis zu einem Hoch von 10.1100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inflection Point Acquisition Corp. III-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IPCX heute?
Die Aktie von Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) notiert heute bei 10.1100. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.1000 - 10.1100 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1400 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von IPCX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IPCX Dividenden?
Inflection Point Acquisition Corp. III wird derzeit mit 10.1100 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IPCX zu verfolgen.
Wie kaufe ich IPCX-Aktien?
Sie können Aktien von Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) zum aktuellen Kurs von 10.1100 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.1100 oder 10.1130 platziert, während 12 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IPCX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IPCX-Aktien?
Bei einer Investition in Inflection Point Acquisition Corp. III müssen die jährliche Spanne 10.0500 - 10.3500 und der aktuelle Kurs 10.1100 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und -0.88%, bevor sie Orders zu 10.1100 oder 10.1130 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IPCX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Inflection Point Acquisition Corp. III?
Der höchste Kurs von Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) im vergangenen Jahr lag bei 10.3500. Innerhalb von 10.0500 - 10.3500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Inflection Point Acquisition Corp. III mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Inflection Point Acquisition Corp. III?
Der niedrigste Kurs von Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX) im Laufe des Jahres betrug 10.0500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.1100 und der Spanne 10.0500 - 10.3500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IPCX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IPCX statt?
Inflection Point Acquisition Corp. III hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1400 und -1.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1400
- Eröffnung
- 10.1000
- Bid
- 10.1100
- Ask
- 10.1130
- Tief
- 10.1000
- Hoch
- 10.1100
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- -0.88%
- Jahresänderung
- -1.84%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh