IMNM: Immunome Inc
9.54 USD 0.55 (6.12%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMNM para hoje mudou para 6.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.06 e o mais alto foi 9.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Immunome Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMNM Notícias
- Infinimmune partners with Immunome on antibody discovery
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- This Netgear Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - Immunome (NASDAQ:IMNM), Dorman Products (NASDAQ:DORM)
- Immunome: SpringWorks Buyout Informs The Potential Upside Here (NASDAQ:IMNM)
- Immunome earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Immunome, Inc. (IMNM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Voyager Therapeutics (VYGR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Absci Corporation (ABSI) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Immunome Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Immunome stock rating cut to Hold by Boral Capital
- Immunome: Transformed Pipeline Offers Multiple Catalysts (NASDAQ:IMNM)
Faixa diária
9.06 9.59
Faixa anual
5.15 15.13
- Fechamento anterior
- 8.99
- Open
- 9.10
- Bid
- 9.54
- Ask
- 9.84
- Low
- 9.06
- High
- 9.59
- Volume
- 2.211 K
- Mudança diária
- 6.12%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- 41.75%
- Mudança anual
- -34.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh