IMNM: Immunome Inc
9.85 USD 0.86 (9.57%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMNMの今日の為替レートは、9.57%変化しました。日中、通貨は1あたり9.06の安値と9.92の高値で取引されました。
Immunome Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.06 9.92
1年のレンジ
5.15 15.13
- 以前の終値
- 8.99
- 始値
- 9.10
- 買値
- 9.85
- 買値
- 10.15
- 安値
- 9.06
- 高値
- 9.92
- 出来高
- 5.585 K
- 1日の変化
- 9.57%
- 1ヶ月の変化
- 3.58%
- 6ヶ月の変化
- 46.36%
- 1年の変化
- -32.16%
