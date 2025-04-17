Валюты / IMNM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IMNM: Immunome Inc
9.09 USD 0.39 (4.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMNM за сегодня изменился на -4.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.06, а максимальная — 9.62.
Следите за динамикой Immunome Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IMNM
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- This Netgear Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - Immunome (NASDAQ:IMNM), Dorman Products (NASDAQ:DORM)
- Immunome: SpringWorks Buyout Informs The Potential Upside Here (NASDAQ:IMNM)
- Immunome earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Immunome, Inc. (IMNM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Voyager Therapeutics (VYGR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Absci Corporation (ABSI) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Immunome Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Immunome stock rating cut to Hold by Boral Capital
- Immunome: Transformed Pipeline Offers Multiple Catalysts (NASDAQ:IMNM)
Дневной диапазон
9.06 9.62
Годовой диапазон
5.15 15.13
- Предыдущее закрытие
- 9.48
- Open
- 9.44
- Bid
- 9.09
- Ask
- 9.39
- Low
- 9.06
- High
- 9.62
- Объем
- 3.119 K
- Дневное изменение
- -4.11%
- Месячное изменение
- -4.42%
- 6-месячное изменение
- 35.07%
- Годовое изменение
- -37.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.