Währungen / IMNM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IMNM: Immunome Inc
10.02 USD 0.17 (1.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMNM hat sich für heute um 1.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.80 bis zu einem Hoch von 10.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Immunome Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMNM News
- Infinimmune partners with Immunome on antibody discovery
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- This Netgear Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - Immunome (NASDAQ:IMNM), Dorman Products (NASDAQ:DORM)
- Immunome: SpringWorks Buyout Informs The Potential Upside Here (NASDAQ:IMNM)
- Immunome earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Immunome, Inc. (IMNM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Voyager Therapeutics (VYGR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Absci Corporation (ABSI) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Immunome Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Immunome stock rating cut to Hold by Boral Capital
- Immunome: Transformed Pipeline Offers Multiple Catalysts (NASDAQ:IMNM)
Tagesspanne
9.80 10.03
Jahresspanne
5.15 15.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.85
- Eröffnung
- 9.86
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Tief
- 9.80
- Hoch
- 10.03
- Volumen
- 379
- Tagesänderung
- 1.73%
- Monatsänderung
- 5.36%
- 6-Monatsänderung
- 48.89%
- Jahresänderung
- -30.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K