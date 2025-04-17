Valute / IMNM
IMNM: Immunome Inc
9.39 USD 0.46 (4.67%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMNM ha avuto una variazione del -4.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.27 e ad un massimo di 10.03.
Segui le dinamiche di Immunome Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IMNM News
- Infinimmune partners with Immunome on antibody discovery
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- This Netgear Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - Immunome (NASDAQ:IMNM), Dorman Products (NASDAQ:DORM)
- Immunome: SpringWorks Buyout Informs The Potential Upside Here (NASDAQ:IMNM)
- Immunome earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Immunome, Inc. (IMNM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Voyager Therapeutics (VYGR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Absci Corporation (ABSI) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Immunome Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Immunome stock rating cut to Hold by Boral Capital
- Immunome: Transformed Pipeline Offers Multiple Catalysts (NASDAQ:IMNM)
Intervallo Giornaliero
9.27 10.03
Intervallo Annuale
5.15 15.13
- Chiusura Precedente
- 9.85
- Apertura
- 9.86
- Bid
- 9.39
- Ask
- 9.69
- Minimo
- 9.27
- Massimo
- 10.03
- Volume
- 2.994 K
- Variazione giornaliera
- -4.67%
- Variazione Mensile
- -1.26%
- Variazione Semestrale
- 39.52%
- Variazione Annuale
- -35.33%
20 settembre, sabato