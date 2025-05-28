Moedas / IHRT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IHRT: iHeartMedia Inc - Class A
3.01 USD 0.14 (4.88%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IHRT para hoje mudou para 4.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.90 e o mais alto foi 3.06.
Veja a dinâmica do par de moedas iHeartMedia Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IHRT Notícias
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- iHeartMedia extends executive contracts for CEO and CFO through 2029
- iHeartMedia CEO Pittman buys shares worth $256,972
- iHeartMedia Stock: Q2 Results Show Potential Inflection Point Reached (NASDAQ:IHRT)
- iHeartMedia, Inc. (IHRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- iHeartMedia, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IHRT)
- iHeartMedia A earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- iHeartMedia (IHRT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- iHeartMedia Q2 2025 slides: podcast growth offsets radio decline as EBITDA rises
- iHeartMedia beats Q2 revenue expectations, shares dip on Q3 guidance
- iHeartMedia names Lisa Coffey as Chief Business Officer
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- fuboTV Inc. (FUBO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TEGNA Inc. (TGNA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Airtasker Q4 2025 slides: positive cash flow strengthens as international markets accelerate
- Townsquare (TSQ) Surges 6.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- WeightWatchers emerges from bankruptcy, and it’s now taking aim at menopause
- iHeartMedia stock price target raised by BofA to $1.90 on stable ad market
- Audacy radio brands now available on iHeartRadio app
- iHeartMedia Brings Hit Podcasts to a Global Audience, Now Streaming in New Languages
- Eva Longoria Expands Partnership with iHeartMedia’s My Cultura Podcast Network, as Hyphenate Media Group Becomes Stakeholder
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- BIG3 and iHeartMedia Announce Multiplatform Partnershi
- BIN: Black Information Network Partners with The Obama Foundation to Advance Community Engagement with Youth
Faixa diária
2.90 3.06
Faixa anual
0.95 3.33
- Fechamento anterior
- 2.87
- Open
- 2.90
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Low
- 2.90
- High
- 3.06
- Volume
- 475
- Mudança diária
- 4.88%
- Mudança mensal
- 41.98%
- Mudança de 6 meses
- 85.80%
- Mudança anual
- 64.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh