IHRT: iHeartMedia Inc - Class A
2.87 USD 0.10 (3.37%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IHRT de hoy ha cambiado un -3.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.85, mientras que el máximo ha alcanzado 3.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iHeartMedia Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.85 3.05
Rango anual
0.95 3.33
- Cierres anteriores
- 2.97
- Open
- 2.97
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- Low
- 2.85
- High
- 3.05
- Volumen
- 2.274 K
- Cambio diario
- -3.37%
- Cambio mensual
- 35.38%
- Cambio a 6 meses
- 77.16%
- Cambio anual
- 56.83%
