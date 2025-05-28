КотировкиРазделы
IHRT: iHeartMedia Inc - Class A

2.97 USD 0.11 (3.85%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IHRT за сегодня изменился на 3.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.84, а максимальная — 3.33.

Следите за динамикой iHeartMedia Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.84 3.33
Годовой диапазон
0.95 3.33
Предыдущее закрытие
2.86
Open
2.87
Bid
2.97
Ask
3.27
Low
2.84
High
3.33
Объем
3.748 K
Дневное изменение
3.85%
Месячное изменение
40.09%
6-месячное изменение
83.33%
Годовое изменение
62.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.