HRZN: Horizon Technology Finance Corporation
6.71 USD 0.08 (1.21%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HRZN para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.59 e o mais alto foi 6.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Horizon Technology Finance Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.59 6.73
Faixa anual
6.56 10.70
- Fechamento anterior
- 6.63
- Open
- 6.66
- Bid
- 6.71
- Ask
- 7.01
- Low
- 6.59
- High
- 6.73
- Volume
- 626
- Mudança diária
- 1.21%
- Mudança mensal
- -2.61%
- Mudança de 6 meses
- -28.77%
- Mudança anual
- -37.05%
