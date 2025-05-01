Валюты / HRZN
HRZN: Horizon Technology Finance Corporation
6.67 USD 0.16 (2.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HRZN за сегодня изменился на -2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.65, а максимальная — 6.86.
Следите за динамикой Horizon Technology Finance Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.65 6.86
Годовой диапазон
6.65 10.70
- Предыдущее закрытие
- 6.83
- Open
- 6.84
- Bid
- 6.67
- Ask
- 6.97
- Low
- 6.65
- High
- 6.86
- Объем
- 2.130 K
- Дневное изменение
- -2.34%
- Месячное изменение
- -3.19%
- 6-месячное изменение
- -29.19%
- Годовое изменение
- -37.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.