货币 / HRZN
HRZN: Horizon Technology Finance Corporation
6.63 USD 0.04 (0.60%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HRZN汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点6.56和高点6.73进行交易。
关注Horizon Technology Finance Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.56 6.73
年范围
6.56 10.70
- 前一天收盘价
- 6.67
- 开盘价
- 6.58
- 卖价
- 6.63
- 买价
- 6.93
- 最低价
- 6.56
- 最高价
- 6.73
- 交易量
- 879
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- -3.77%
- 6个月变化
- -29.62%
- 年变化
- -37.80%
