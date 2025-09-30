- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HPE-PC: Hewlett Packard Enterprise Co
A taxa do HPE-PC para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.20 e o mais alto foi 68.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Hewlett Packard Enterprise Co. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HPE-PC hoje?
Hoje Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) está avaliado em 67.31. O instrumento é negociado dentro de 1.39%, o fechamento de ontem foi 66.39, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HPE-PC em tempo real.
As ações de Hewlett Packard Enterprise Co pagam dividendos?
Atualmente Hewlett Packard Enterprise Co está avaliado em 67.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 28.19% e USD. Monitore os movimentos de HPE-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HPE-PC?
Você pode comprar ações de Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) pelo preço atual 67.31. Ordens geralmente são executadas perto de 67.31 ou 67.61, enquanto 11 e -1.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HPE-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HPE-PC?
Investir em Hewlett Packard Enterprise Co envolve considerar a faixa anual 50.76 - 70.09 e o preço atual 67.31. Muitos comparam 8.86% e 28.19% antes de enviar ordens em 67.31 ou 67.61. Estude as mudanças diárias de preço de HPE-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Hewlett Packard Enterprise Co?
O maior preço de Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) no último ano foi 70.09. As ações oscilaram bastante dentro de 50.76 - 70.09, e a comparação com 66.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Hewlett Packard Enterprise Co no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Hewlett Packard Enterprise Co?
O menor preço de Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) no ano foi 50.76. A comparação com o preço atual 67.31 e 50.76 - 70.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HPE-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HPE-PC?
No passado Hewlett Packard Enterprise Co passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 66.39 e 28.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 66.39
- Open
- 68.04
- Bid
- 67.31
- Ask
- 67.61
- Low
- 67.20
- High
- 68.04
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 1.39%
- Mudança mensal
- 8.86%
- Mudança de 6 meses
- 28.19%
- Mudança anual
- 28.19%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4