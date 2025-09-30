CotaçõesSeções
HPE-PC
HPE-PC: Hewlett Packard Enterprise Co

67.31 USD 0.92 (1.39%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do HPE-PC para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.20 e o mais alto foi 68.04.

Veja a dinâmica do par de moedas Hewlett Packard Enterprise Co. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de HPE-PC hoje?

Hoje Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) está avaliado em 67.31. O instrumento é negociado dentro de 1.39%, o fechamento de ontem foi 66.39, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HPE-PC em tempo real.

As ações de Hewlett Packard Enterprise Co pagam dividendos?

Atualmente Hewlett Packard Enterprise Co está avaliado em 67.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 28.19% e USD. Monitore os movimentos de HPE-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de HPE-PC?

Você pode comprar ações de Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) pelo preço atual 67.31. Ordens geralmente são executadas perto de 67.31 ou 67.61, enquanto 11 e -1.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HPE-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de HPE-PC?

Investir em Hewlett Packard Enterprise Co envolve considerar a faixa anual 50.76 - 70.09 e o preço atual 67.31. Muitos comparam 8.86% e 28.19% antes de enviar ordens em 67.31 ou 67.61. Estude as mudanças diárias de preço de HPE-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Hewlett Packard Enterprise Co?

O maior preço de Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) no último ano foi 70.09. As ações oscilaram bastante dentro de 50.76 - 70.09, e a comparação com 66.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Hewlett Packard Enterprise Co no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Hewlett Packard Enterprise Co?

O menor preço de Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) no ano foi 50.76. A comparação com o preço atual 67.31 e 50.76 - 70.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HPE-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de HPE-PC?

No passado Hewlett Packard Enterprise Co passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 66.39 e 28.19% após os eventos corporativos.

Faixa diária
67.20 68.04
Faixa anual
50.76 70.09
Fechamento anterior
66.39
Open
68.04
Bid
67.31
Ask
67.61
Low
67.20
High
68.04
Volume
11
Mudança diária
1.39%
Mudança mensal
8.86%
Mudança de 6 meses
28.19%
Mudança anual
28.19%
