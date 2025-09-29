КотировкиРазделы
HPE-PC: Hewlett Packard Enterprise Co

67.31 USD 0.92 (1.39%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HPE-PC за сегодня изменился на 1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.20, а максимальная — 68.04.

Следите за динамикой Hewlett Packard Enterprise Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HPE-PC сегодня?

Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) сегодня оценивается на уровне 67.31. Инструмент торгуется в пределах 1.39%, вчерашнее закрытие составило 66.39, а торговый объем достиг 11.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hewlett Packard Enterprise Co?

Hewlett Packard Enterprise Co в настоящее время оценивается в 67.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.19% и USD.

Как купить акции HPE-PC?

Вы можете купить акции Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) по текущей цене 67.31. Ордера обычно размещаются около 67.31 или 67.61, тогда как 11 и -1.07% показывают активность рынка.

Как инвестировать в акции HPE-PC?

Инвестирование в Hewlett Packard Enterprise Co предполагает учет годового диапазона 50.76 - 70.09 и текущей цены 67.31. Многие сравнивают 8.86% и 28.19% перед размещением ордеров на 67.31 или 67.61.

Каковы самые высокие цены на акции Hewlett Packard Enterprise Co?

Самая высокая цена Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) за последний год составила 70.09. Акции заметно колебались в пределах 50.76 - 70.09, сравнение с 66.39 помогает выявить уровни сопротивления.

Каковы самые низкие цены на акции Hewlett Packard Enterprise Co?

Самая низкая цена Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) за год составила 50.76. Сравнение с текущими 67.31 и 50.76 - 70.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа.

Когда произошло дробление акций HPE-PC?

В прошлом Hewlett Packard Enterprise Co проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.39 и 28.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
67.20 68.04
Годовой диапазон
50.76 70.09
Предыдущее закрытие
66.39
Open
68.04
Bid
67.31
Ask
67.61
Low
67.20
High
68.04
Объем
11
Дневное изменение
1.39%
Месячное изменение
8.86%
6-месячное изменение
28.19%
Годовое изменение
28.19%
