HPE-PC: Hewlett Packard Enterprise Co
Der Wechselkurs von HPE-PC hat sich für heute um 1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.20 bis zu einem Hoch von 68.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hewlett Packard Enterprise Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HPE-PC heute?
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) notiert heute bei 67.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.39% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.39 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von HPE-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HPE-PC Dividenden?
Hewlett Packard Enterprise Co wird derzeit mit 67.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HPE-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich HPE-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) zum aktuellen Kurs von 67.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 67.31 oder 67.61 platziert, während 11 und -1.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HPE-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HPE-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Hewlett Packard Enterprise Co müssen die jährliche Spanne 50.76 - 70.09 und der aktuelle Kurs 67.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 8.86% und 28.19%, bevor sie Orders zu 67.31 oder 67.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HPE-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Hewlett Packard Enterprise Co?
Der höchste Kurs von Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) im vergangenen Jahr lag bei 70.09. Innerhalb von 50.76 - 70.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hewlett Packard Enterprise Co mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Hewlett Packard Enterprise Co?
Der niedrigste Kurs von Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) im Laufe des Jahres betrug 50.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 67.31 und der Spanne 50.76 - 70.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HPE-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HPE-PC statt?
Hewlett Packard Enterprise Co hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.39 und 28.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.39
- Eröffnung
- 68.04
- Bid
- 67.31
- Ask
- 67.61
- Tief
- 67.20
- Hoch
- 68.04
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 1.39%
- Monatsänderung
- 8.86%
- 6-Monatsänderung
- 28.19%
- Jahresänderung
- 28.19%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4