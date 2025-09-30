KurseKategorien
HPE-PC: Hewlett Packard Enterprise Co

67.31 USD 0.92 (1.39%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HPE-PC hat sich für heute um 1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.20 bis zu einem Hoch von 68.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hewlett Packard Enterprise Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von HPE-PC heute?

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) notiert heute bei 67.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.39% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.39 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von HPE-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie HPE-PC Dividenden?

Hewlett Packard Enterprise Co wird derzeit mit 67.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HPE-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich HPE-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) zum aktuellen Kurs von 67.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 67.31 oder 67.61 platziert, während 11 und -1.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HPE-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in HPE-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Hewlett Packard Enterprise Co müssen die jährliche Spanne 50.76 - 70.09 und der aktuelle Kurs 67.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 8.86% und 28.19%, bevor sie Orders zu 67.31 oder 67.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HPE-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Hewlett Packard Enterprise Co?

Der höchste Kurs von Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) im vergangenen Jahr lag bei 70.09. Innerhalb von 50.76 - 70.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hewlett Packard Enterprise Co mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Hewlett Packard Enterprise Co?

Der niedrigste Kurs von Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) im Laufe des Jahres betrug 50.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 67.31 und der Spanne 50.76 - 70.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HPE-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von HPE-PC statt?

Hewlett Packard Enterprise Co hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.39 und 28.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
67.20 68.04
Jahresspanne
50.76 70.09
Vorheriger Schlusskurs
66.39
Eröffnung
68.04
Bid
67.31
Ask
67.61
Tief
67.20
Hoch
68.04
Volumen
11
Tagesänderung
1.39%
Monatsänderung
8.86%
6-Monatsänderung
28.19%
Jahresänderung
28.19%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4