- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HPE-PC: Hewlett Packard Enterprise Co
Le taux de change de HPE-PC a changé de 1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.20 et à un maximum de 68.04.
Suivez la dynamique Hewlett Packard Enterprise Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action HPE-PC aujourd'hui ?
L'action Hewlett Packard Enterprise Co est cotée à 67.31 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.39%, a clôturé hier à 66.39 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de HPE-PC présente ces mises à jour.
L'action Hewlett Packard Enterprise Co verse-t-elle des dividendes ?
Hewlett Packard Enterprise Co est actuellement valorisé à 67.31. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HPE-PC.
Comment acheter des actions HPE-PC ?
Vous pouvez acheter des actions Hewlett Packard Enterprise Co au cours actuel de 67.31. Les ordres sont généralement placés à proximité de 67.31 ou de 67.61, le 11 et le -1.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HPE-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action HPE-PC ?
Investir dans Hewlett Packard Enterprise Co implique de prendre en compte la fourchette annuelle 50.76 - 70.09 et le prix actuel 67.31. Beaucoup comparent 8.86% et 28.19% avant de passer des ordres à 67.31 ou 67.61. Consultez le graphique du cours de HPE-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Hewlett Packard Enterprise Co ?
Le cours le plus élevé de Hewlett Packard Enterprise Co l'année dernière était 70.09. Au cours de 50.76 - 70.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 66.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Hewlett Packard Enterprise Co sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Hewlett Packard Enterprise Co ?
Le cours le plus bas de Hewlett Packard Enterprise Co (HPE-PC) sur l'année a été 50.76. Sa comparaison avec 67.31 et 50.76 - 70.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HPE-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action HPE-PC a-t-elle été divisée ?
Hewlett Packard Enterprise Co a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 66.39 et 28.19% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 66.39
- Ouverture
- 68.04
- Bid
- 67.31
- Ask
- 67.61
- Plus Bas
- 67.20
- Plus Haut
- 68.04
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 1.39%
- Changement Mensuel
- 8.86%
- Changement à 6 Mois
- 28.19%
- Changement Annuel
- 28.19%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4