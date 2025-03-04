Moedas / HBANP
HBANP: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares 4.500% S
18.72 USD 0.09 (0.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HBANP para hoje mudou para -0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.53 e o mais alto foi 18.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares 4.500% S. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
18.53 18.90
Faixa anual
16.22 20.65
- Fechamento anterior
- 18.81
- Open
- 18.85
- Bid
- 18.72
- Ask
- 19.02
- Low
- 18.53
- High
- 18.90
- Volume
- 255
- Mudança diária
- -0.48%
- Mudança mensal
- 2.86%
- Mudança de 6 meses
- 7.83%
- Mudança anual
- -7.37%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh