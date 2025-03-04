Währungen / HBANP
HBANP: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares 4.500% S
18.68 USD 0.04 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HBANP hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.60 bis zu einem Hoch von 18.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares 4.500% S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HBANP News
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:HBAN)
- Fidelity Equity-Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEIKX)
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
Tagesspanne
18.60 18.68
Jahresspanne
16.22 20.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.72
- Eröffnung
- 18.65
- Bid
- 18.68
- Ask
- 18.98
- Tief
- 18.60
- Hoch
- 18.68
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- 2.64%
- 6-Monatsänderung
- 7.60%
- Jahresänderung
- -7.57%
