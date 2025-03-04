货币 / HBANP
HBANP: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares 4.500% S
18.81 USD 0.15 (0.80%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HBANP汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点18.64和高点18.81进行交易。
关注Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares 4.500% S动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HBANP新闻
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:HBAN)
- Fidelity Equity-Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEIKX)
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
日范围
18.64 18.81
年范围
16.22 20.65
- 前一天收盘价
- 18.66
- 开盘价
- 18.68
- 卖价
- 18.81
- 买价
- 19.11
- 最低价
- 18.64
- 最高价
- 18.81
- 交易量
- 131
- 日变化
- 0.80%
- 月变化
- 3.35%
- 6个月变化
- 8.35%
- 年变化
- -6.93%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值