HBANP: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares 4.500% S
18.70 USD 0.02 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HBANP ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.52 e ad un massimo di 18.74.
Segui le dinamiche di Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares 4.500% S. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.52 18.74
Intervallo Annuale
16.22 20.65
- Chiusura Precedente
- 18.68
- Apertura
- 18.68
- Bid
- 18.70
- Ask
- 19.00
- Minimo
- 18.52
- Massimo
- 18.74
- Volume
- 66
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- 2.75%
- Variazione Semestrale
- 7.72%
- Variazione Annuale
- -7.47%
20 settembre, sabato