GTLS-PB: Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1

71.07 USD 0.09 (0.13%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GTLS-PB para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.04 e o mais alto foi 71.19.

Veja a dinâmica do par de moedas Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
71.04 71.19
Faixa anual
53.59 71.64
Fechamento anterior
71.16
Open
71.19
Bid
71.07
Ask
71.37
Low
71.04
High
71.19
Volume
8
Mudança diária
-0.13%
Mudança mensal
0.48%
Mudança de 6 meses
12.81%
Mudança anual
12.81%
