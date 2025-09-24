Moedas / GTLS-PB
GTLS-PB: Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1
71.07 USD 0.09 (0.13%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GTLS-PB para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.04 e o mais alto foi 71.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
71.04 71.19
Faixa anual
53.59 71.64
- Fechamento anterior
- 71.16
- Open
- 71.19
- Bid
- 71.07
- Ask
- 71.37
- Low
- 71.04
- High
- 71.19
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- 0.48%
- Mudança de 6 meses
- 12.81%
- Mudança anual
- 12.81%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%